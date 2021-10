La troisième saison de Ted Lasso devrait nous proposer des matchs mémorables entre l’équipe imaginaire de l‘AFC Richmond et quelques uns des clubs mythiques du championnat de foot britannique : les producteurs de la série viennent en effet de signer un accord de licence avec la Premier League ! AFC Richmond contre Manchester United ou Liverpool, cela ne tient donc plus seulement du fantasme, et fait franchement saliver. Des contacts avaient déjà été passés entre l’équipe de la série et les dirigeants de la Premier League au démarrage de la saison 2, mais ces derniers ont préféré avoir les retours du public avant de se lancer financièrement dans l’aventure.

L’accord stipule que chaque équipe de Premier League va toucher un chèque de 500 000 Livres sterling (plus de 600 000 euros). Autant dire qu’avec ce deal, on voit mal comment la série ne pourrait pas rempiler pour une quatrième saison, sachant que Ted Lasso a déjà été couvert de prix et reste LA série la plus regardée du service Apple TV+.