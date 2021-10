La lettre de Tim Cook pour les 10 ans de la mort de Steve Jobs

Tim Cook a rédigé une lettre aux employés d’Apple pour les 10 ans de la mort de Steve Jobs. L’actuel dirigeant de l’entreprise, qui a succédé à Steve Jobs il y a justement 10 ans, parle d’un moment pour célébrer la vie du cofondateur d’Apple.

Steve était tellement de choses : brillant, drôle et sage, un mari, un père, un ami et, bien sûr, un visionnaire. Il nous a incités à voir le monde non pas pour ce qu’il était, mais pour ce qu’il pourrait être. Et il a aidé tant de gens, moi y compris, à voir le même potentiel en nous-mêmes. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui.

Il y a quelques heures, Tim Cook a publié un tweet pour les 10 ans de la mort de Steve Jobs. Il s’agit d’une vidéo avec le cofondateur d’Apple. Celle-ci est également à retrouver sur le site d’Apple.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021