Simple soucis sur une série de modèles ou défaut structurel ? Plusieurs utilisateurs de l’iPad 6 rapportent sur les réseaux sociaux (Reddit notamment) des soucis dans l’affichage (décoloration de la dalle principalement), soucis qui semblent apparaitre sur certaines zones au niveau du point de pression de l’écran.

Certains utilisateurs concernés se sont rendus compte que ces problèmes d’affichage se produisaient à l’endroit où les composants internes de l’iPad mini 6 étaient au plus proche de la dalle (on peut le vérifier grâce au démontage d’iFixit), ce qui pourrait laisser entendre que ces composants finissent même par toucher la dalle (lors d’une pression du doigt donc), engendrant ainsi des décolorations. Si cette explication est la bonne, alors cela signifie que l’ardoise d’Apple a un défaut structurel – le fameux défaut de conception qui terrorise tous les géants de la tech – et que les cas d’iPad 6 « problématiques » devraient se multiplier dans les semaines qui viennent. Voilà qui commence à faire un peu tâche après la petite polémique sur le « scrolling élastique ».