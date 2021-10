Les nouveaux iPhone 13 et 13 Pro sont de sortie, et comme chaque année, c’est un peu la course à l’échalotte pour savoir où en sont réellement les ventes du précieux. Et si l’on se fie à SellCell, ça ne va pas très fort. Le dernier sondage mené par cette société d’analyse semble en effet indiquer que l’iPhone 13 n’a pas vraiment la cote : 64% des utilisateurs actuels d’iPhone ne trouveraient pas vraiment d’attrait particulier aux améliorations des nouveaux modèles. Pire encore, 30% des sondés estiment que l’absence de TouchID est éliminatoire (en 2021, vraiment ?), et il n’y aurait guère que le ProMotion et l’autonomie en hausse qui séduirait vraiment les utilisateurs d’iPhone. Au final, SellCell note une baisse de 20% dans les intentions d’achat sur les deux derniers mois (42.5% d’intentions d’achat pour l’iPhone 13 Pro, 26.3% pour l’iPhone 13 Pro Max, 22% pour l’iPhone 13 et 9.2% pour l’iPhone 13 mini).

Soyons clair, nous avons d’énormes doutes sur la portée réelle d’un tel sondage rapporté aux ventes réelles de l’iPhone 13. D’abord parce que TOUS les retours en provenance de la supply chain ainsi que l’énorme volume des précommandes en Chine (un record) démentent la perspective de ventes d’iPhone en baisse de 20% d’une année sur l’autre (si tel était vraiment le cas, le cours de l’action aurait déjà dévissé). Ensuite, parce qu’il existe une corrélation très fluctuante entre les intentions d’achats déclarées et les ventes effectives.

Ainsi, l’iPhone s’est souvent vendu bien en deçà des intentions d’achats mesurées par diverses sociétés d’analyse, et il en sera sans doute de même pour l’iPhone 13… sans que cela ne permette de trancher dans le sens d’une baisse effective des ventes. En effet, ce n’est pas parce que l’on dit que l’on désire acheter un iPhone dans l’année que l’achat est déjà acté, et inversement, ce n’est pas non plus parce qu’à un instant T on affirme ne pas vouloir de l’appareil qu’on ne se le procurera pas quelques mois plus tard.

En d’autres termes, la marge d’erreur est tellement énorme sur ce type de sondage (intentions déclarées vs acte d’achat effectif) que cela ne permet pas vraiment de conclure, ni dans un sens ni dans l’autre. Moins d’iPhone-users peuvent ainsi se dire intéressés par l’iPhone 13, et au final, cette baisse d’intérêt chez certains pourrait tout à fait être compensée par un meilleur ratio d’actes d’achats effectifs dans le panel des personnes intéressées au départ, ou par un afflux de switchers plus important que prévu. Enfin, et aux dernières nouvelles, pas un seul analyste de Wall Street ne parle aujourd’hui d’une baisse des ventes sur les nouveaux modèles. Pas un seul.