Tim Cook tire la sonnette d'alarme sur la technologie et la santé mentale

Dans une interview avec Bustle, Tim Cook évoque la technologie et fait un lien avec la santé mentale, expliquant que celle-ci peut rapidement se dégrader. Il pense notamment que des comportements impliquent une utilisation trop poussive de la technologie. Le patron d’Apple estime que certains utilisateurs devraient lever le pied.

Le message de Tim Cook sur la technologie et la santé mentale

L’interview a évoqué le soutien d’Apple à Shine, une application pour lutter contre les stigmates sociaux entourant les problèmes de santé mentale et qui est « un autre exemple puissant de la façon dont la technologie peut être utilisée pour aider à améliorer la vie des gens », selon Tim Cook. Il a déclaré que « la santé mentale est une crise » et qu’il s’attaque au stress quotidien lié à son rôle de patron d’Apple en pratiquant la méditation, et « en étant dans la nature et en se sentant si insignifiant dans le monde ».

La technologie peut rapidement devenir une addiction et ce n’est pas forcément un bon signe. Tim Cook explique que « la technologie doit être au service de l’humanité et non l’inverse ». Le dirigeant se dit fondamentalement inquiet que les gens utilisent trop la technologie. Selon ses dires, l’objectif d’Apple est d’essayer de les aider. C’est notamment pour cela qu’il y a le système Temps d’écran sur iOS et macOS.

Tim Cook a poursuivi en déclarant que le défilement sans fin des réseaux sociaux entoure les utilisateurs de « négativité ». Il note qu’Apple veut que ses clients profitent de leurs produits pour se connecter avec leur famille et leurs amis, et non pour les utiliser pour « un défilement stupide et sans fin ».

Les réseaux sociaux font en effet le nécessaire pour que leurs utilisateurs restent un maximum de temps dessus. Cela explique un défilement sans fin. D’ailleurs, Aza Raskin, le créateur du mécanisme de défilement sans fin sur les réseaux sociaux, a déclaré en 2019 qu’il est « tellement désolé » pour son invention. Il a ajouté qu’il regrettait ce qu’il a fait à la société.