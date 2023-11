Tim Cook, c’est un peu les aventures de Tintin à lui seul : Tim Cook en Chine, Tim Cook en Europe, Tim Cook sur le canapé avec Dua Lipa, et il y a deux jours, Tim Cook à un sommet sur la santé mentale organisé par l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Bien entouré lors de son allocution (le Docteur Jill Biden, première dame des Etats-Unis, une chanteuse des Blackpink), l’homme fort d’Apple a tout de même dû écourter son intervention à cause d’un gros soucis de prompteur qui l’a emmené à bégayer.

Un temps, on a pu croire que Cook avait justement un petit soucis mental, ce qui était assez ironique étant donné la thématique de la conférence. Face à la mine déconfite de Cook, Jill Biden a pris la relève… avec un petit laïus sur Steve Jobs et les tous débuts d’Apple : « C’est difficile à imaginer maintenant, mais cet espace splendide dans lequel nous nous asseyons, et cette entreprise, l’une des plus grandes au monde, ont commencé par des débuts modestes dans le petit garage familial de Steve Jobs à seulement 15 minutes d’ici. » Très loin du thème de la journée, Madame Biden a continué a encenser la vision dissipatrice du co-fondateur d’Apple : « Lorsque Apple a débuté en 1976, il n’y avait pas d’ordinateurs personnels, ils étaient austères et peu conviviaux. Combien d’entre vous se souviennent encore de la première fois qu’ils ont vu ou utilisé un ordinateur. La vision de Steve Jobs n’était pas encore à l’iPhone. »

Finalement, et malgré ses déboires, Tim Cook n’y a donc pas perdu au change… Le reste de la conférence s’est tenu sous la forme d’une discussion sur canapé (encore !) avec l’ensemble des invités sus cités, le thème de cette conversion étant bien entendu la santé mentale.