L'app Apple TV débarque sur les TV LG de 2016 et 2017

Les propriétaires d’un téléviseur LG de 2016 ou 2017 peuvent désormais télécharger l’application Apple TV. Elle est disponible dès maintenant au téléchargement et se récupère depuis la boutique d’applications de LG.

Arrivée de l’application Apple TV sur les TV LG de 2016 et 2017

L’application Apple TV sur les téléviseurs LG de 2016 et 2017 se veut limitée par rapport aux autres modèles. Il est possible d’accéder au service de streaming Apple TV+ et donc voir les films, séries et documentaires du catalogue. En revanche, l’iTunes Store est absent. Les utilisateurs ne peuvent pas acheter ou louer des contenus venant de l’iTunes Store, tout comme ils ne peuvent pas regarder du contenu déjà acheté. Ils n’ont pas non plus la section « Regarder ». Leurs seules options sont Apple TV+, la recherche et les réglages. Il y a au moins le support de la 4K et du Dolby Vision.

Apple n’a pas donné d’explication sur la raison d’une application limitée. Il est difficile de croire qu’il s’agit d’une limitation matérielle. Mais les clients avec un téléviseur LG de 2016 ou 2017 devront donc faire avec. Ceux qui veulent l’expérience complète peuvent passer par un boîtier sous Android TV, comme la Shield TV ou n’importe quel autre modèle, sachant qu’il existe une application Apple TV pour Android TV. Une autre solution plus radicale (et qui a un coût notable) est d’acheter un téléviseur plus récent. Les téléviseurs plus récents de LG ont le droit à l’application Apple TV dans son format complet, et ce depuis quelques mois maintenant.