Petit phénomène sur Steam avec 1/2 million d’utilisateurs, Influent s’apprête à débarquer sur nos iPhone. Malgré toutes les apparences contraires, Influent n’est pas un jeu mais bien une application d’apprentissage des langues. Le joueur dirige un personnage qui va devoir interagir chaque jour avec des objets différents par le biais de mini-games. Et bien sûr, chaque interaction sera l’occasion de manier une langue étrangère, du vocabulaire de base à la formulation de phrases complexes.



Cet apprentissage « immersif » semble donner de bons résultats si l’on en croit les excellentes retours sur Steam. Influent sera proposé à sa sortie sur mobile avec 3 langues préinstallées (français, italien et sud-coréen) en plus bien sûr de l’anglais qui semble être la langue « de base » du titre. De nombreuses autres langues seront disponibles en achat in-app, au prix de 3,99 euros la langue supplémentaire. On pourra ainsi apprendre à parler en espagnol, allemand, japonais, coréen, chinois mandarin, suédois, latin, portugais européen, portugais brésilien, norvégien, danois, finnois, hindi, ukrainien, hongrois, néerlandais, polonais et gallois. Influent sera disponible dans l’App Store le 20 octobre prochain.