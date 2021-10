Apple TV+ détaille aujourd’hui la sortie de Hello, Jack! The Kindness Show, un programme qui sera disponible le 5 novembre. Comme le nom l’indique, la série vise à susciter la gentillesse en explorant l’empathie, l’humour, le jeu et l’imagination.

Hello, Jack! The Kindness Show se dévoile

Hello, Jack! The Kindness Show invite les enfants d’âge préscolaire dans un monde où un petit geste de gentillesse peut changer le monde. Outre les acteurs réguliers de la série, à savoir Jack McBrayer, Markita Prescott et Albert Kong, il y a Paul Scheer et Sam Richardson comme invités. Jack inspire les enfants à résoudre les problèmes avec le cœur. La série présente des histoires dans lesquelles les actes de bonté se manifestent à travers « les trois C » — caring (bienveillance), connecting (connexion) et cascading (en cascade) — d’une personne à une autre. La série présente également des chansons originales du groupe OK Go, lauréat d’un Grammy Award.

En attendant la sortie le 5 novembre prochain sur Apple TV+, voici la bande-annonce pour la série.

Hello, Jack! The Kindness Show sur Apple TV+ est co-créée et produite par Jack McBrayer et Angela C. Santomero. La série est également produite par 9 Story Media Group, lauréat d’un Emmy Award, avec des animations réalisées par son studio Brown Bag Films, nommé aux Oscars. Jax Media produit également. Wendy Harris et Vince Commisso sont producteurs exécutifs aux côtés du showrunner Guy Toubes, nommé aux Emmy Awards.