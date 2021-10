Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a critiqué une pratique d’Apple qui consiste à faire de la publicité pour ses propres services sur iOS. Il est notamment question d’une bannière qui apparaît dans l’application Réglages.

Dans un tweet, le patron d’Epic Games a cité un autre tweet avec l’image de l’application Réglages où l’on peut voir une bannière qui affiche « Apple Music gratuit pour six mois ». À ceci, Tim Sweeney réagit : « Nouveauté de la part des gars qui ont interdit Fortnite : des publicités sur l’écran des réglages pour leur propre service de musique, qui arrivent avant les réglages à proprement parler, et qui ne sont pas disponibles pour les autres annonceurs comme Spotify ou SoundCloud ». Il fait ensuite une citation à la Apple, à savoir « tout tourne autour des clients ».

New from the guys who banned Fortnite: settings-screen ads for their own music service, which come before the actual settings, and which aren’t available to other advertisers like Spotify or Sound Cloud. “It’s all about the customers!” https://t.co/p9FNpXT1Rx

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 6, 2021