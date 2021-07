Apple a envoyé une notification à ses utilisateurs pour les informer qu’Apple TV+ a reçu 35 nominations aux Emmy Awards. C’est comparable à une notification publicitaire, ce qui est ironique quand on sait qu’Apple interdit ce comportement.

La notification indique qu’Apple TV+ a obtenu 35 nominations aux Emmy Awards et l’utilisateur est invité à l’ouvrir pour « voir pourquoi Ted Lasso et d’autres contenus Apple originaux sont en lice pour les prix ». Le fait d’ouvrir la notification renvoie l’utilisateur vers l’application Apple TV et met en avant Ted Lasso avec notamment des extraits de la saison 2 de la série. Le fait que cette série soit en avant par rapport aux autres n’est pas étonnant, sachant qu’elle a reçu le plus de nominations.

Comme dit précédemment, ce type de notification est discutable. Dans les règles de l’App Store, la section 4.5.3 indique qu’Apple interdit aux développeurs le spam et le fait d’envoyer des messages non sollicités aux clients. « Les notifications push ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion ou de marketing direct, à moins que les clients n’aient explicitement accepté de les recevoir par le biais d’une clause de consentement affichée dans l’interface utilisateur de votre application et que vous fournissiez une méthode dans votre application permettant à un utilisateur de refuser de recevoir de tels messages », poursuit la section. Il existe des réglages pour désactiver les notifications de l’application Apple TV, mais pas spécifiquement les messages publicitaires.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple envoie des notifications publicitaires à ses utilisateurs. Il y a déjà eu des notifications invitant à acheter le nouvel iPhone et d’autres pour Apple Music et le programme Carpool Karaoke.