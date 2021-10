C’est l’une des plus belles « Unes » de Libé : la pomme du Logo Apple a perdu sa feuille, cette dernière s’étant transformée en larme. Avec son logo en larmes en blanc sur fond noir, cette une est sans doute ce qui traduit le mieux l’état d’esprit du moment : la perte, deux jours auparavant, du co-fondateur d’Apple, et surtout la disparition d’une icône du progrès technologique à destination du plus grand nombre, ont saisi des centaines de milliers de personnes. Les bougies, les rassemblements devant les Apple Store : Steve Jobs disparait comme une rock star.

La pomme en larmes en une du Libé du 7 octobre, deux jours après la disparition de Steve Jobs

Libération raconte les coulisses de sa une, le scepticisme qui a accueilli son « concept » général lors de la réunion de rédaction (aucune manchette !), et puis l’évidence. L’idée de ce logo en pleurs serait à mettre à l’actif de deux personnes, Martin Le Chevallier, directeur artistique adjoint de Libé en 2011, et Paul Quinio, directeur adjoint de la rédaction. L’absence de tout texte surprend tellement que l’imprimeur croit à une erreur et appelle le journal !

Encore une petite anecdote : Apple a appelé le journal suite à la publication du 7 octobre, et les journalistes craignaient une énième intervention du service juridique à cause du logo transformé. Il n’en était rien : « Ils nous ont demandé l’autorisation d’afficher le journal dans les magasins Apple Store ! » raconte le journaliste de Libé. Au final, cette une devenue un « classique » trône désormais à plusieurs endroits de la rédaction du journal, et notamment, on ne s’en étonnera pas, près de la machine à café.