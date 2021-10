Apple commercialise aujourd’hui les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max dans une dizaine de nouveaux pays. Cela inclut la Malaisie, le Mexique, la Corée du Sud, la Thaïlande et « près de 10 autres pays et régions », indique Apple sans pour autant donner les noms.

Nouvelle fournée pour les iPhone 13

Les iPhone 13 ont d’abord débarqué le 24 septembre dernier en France, en Australie, au Canada, en Chine, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans plus de 30 autres pays et régions. Il y a ensuite eu la Turquie le 1er octobre dernier. Voilà aujourd’hui que la liste s’agrandit.

𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐘𝐄𝐍𝐀 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓 🎁 예나의 23번째 생일을 축하하기 위해

iPhone 13 Pink 512GB 와 선물을 전달하였습니다 ◡̈

예나야 생일 축하해 💗 pic.twitter.com/UuCgmn2Kgw — 소노◡̈ (@loveyena0929) October 8, 2021

Vengan al Apple Store de Santa Fe, hay todos los modelos de iPhone 13 Pro y Pro Max en existencia… 👍🏻 pic.twitter.com/7sy9tCIYgZ — 𝙈𝙖𝙘𝙠 (@mackmc_) October 8, 2021

Il sera intéressant de voir si le stock va suivre. En effet, plusieurs iPhone 13 commandés aujourd’hui en France ou dans d’autres pays n’arriveront pas avant plusieurs semaines. Mais on peut se douter qu’Apple a dès le départ bloqué un stock spécifique pour les nouveaux pays afin que des clients puissent rapidement mettre la main dessus.