Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max affichent un délai d’un mois pour la livraison

Acheter un iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max requiert de la patience, avec tous les modèles qui affichent un délai d’un mois pour la livraison. Qu’importe le coloris ou la capacité de stockage, Apple annonce une livraison entre le 2 et le 8 novembre.

Problème de stock pour les iPhone 13 Pro

Doit-on comprendre que la demande est importante pour les iPhone 13 Pro ? Ou bien certains composants ne sont actuellement pas en stock et cela implique le délai d’un mois ? Seul Apple a la réponse.

C’est mieux du côté des iPhone 13 et iPhone 13 mini. Un modèle commandé aujourd’hui sera livré entre le 13 et le 18 octobre selon l’Apple Store en ligne. D’autres arriveront un peu plus tard, comme l’iPhone 13 128 Go avec le coloris minuit qui sera livré entre le 18 et le 25 octobre.

Apple n’a pas encore fait de commentaires concernant les ventes des différents iPhone 13. Mais selon les premières données des analystes, il y a une demande toute particulière pour les modèles Pro. Pour rappel, Apple a ouvert les précommandes le 17 septembre et a mis en vente ses nouveaux téléphones le 24 septembre. Les prix s’échelonnent de 809 euros (iPhone 13 mini 128 Go) à 1 809 euros (iPhone 13 Pro Max 1 To).

Si vous êtes impatient et ne voulez pas attendre un mois, vous pouvez faire un achat chez les revendeurs et non Apple.