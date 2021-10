Apple Arcade a perdu récemment son directeur du contenu, et Apple ne s’en est pas vraiment vanté : Nicola Sebastian a passé un peu plus de 8 ans chez Apple, 6 ans en tant que chef de la gestion commerciale des jeux de l’App Store (2013-2018) et 2 ans 1/2 au poste de directeur du contenu pour Apple Arcade, une fonction que l’intéressé a quitté au mois de juillet de cette année… pour rejoindre les rangs de la nouvelle division jeu mobile de Sony ! Plus loin encore dans le temps, Sebastian a démarré sa carrière chez Ubisoft, toujours au sein la division mobile de l’éditeur français.

Wipeout Rush : la première annonce de jeu mobile Sony est pour le moins décevante. Espérons que Nicola Sebastian aura de meilleures idées à l’avenir…

L’ex dirigeant d’Apple va désormais diriger la nouvelle stratégie mobile de Sony, une stratégie dont les grandes lignes avaient été largement ébauchées il y a quelques mois. A l’époque, un Jim Ryan toujours aussi hilare annonçait que le jeu mobile était l’un des objectifs de Sony : « PlayStation dispose d’un énorme catalogue de propriétés intellectuelles diverses qui peuvent être adaptées en jeux sur smartphone et compléter nos jeux AAA et nos jeux-services. Nous sommes en train d’explorer le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, donc restez à l’écoute ».

Ce revirement vers la mobilité (qui peut étonner après le fiasco de la PS Vita) n’a pour l’instant accouché que d’un seule annonce, une version mobile du jeu de course Wipeout… sans réelles courses interactives. Lees débuts de Nicola Sebastian chez Sony sont donc pour l’instant assez décevants.