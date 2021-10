FaceTime se met à fonctionner (temporairement ?) aux Émirats arabes unis

Les habitants aux Émirats arabes unis peuvent maintenant utiliser FaceTime pour passer des appels vidéo. C’était une fonctionnalité jusque-là interdite avec les iPhone vendus dans le pays.

FaceTime maintenant aux Émirats arabes unis

Ce déblocage de FaceTime aux Émirats arabes unis est surprenant du fait que ni Apple ni l’autorité locale de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique n’ont annoncé une telle arrivée. Le blocage d’origine existe depuis des années maintenant et le service d’Apple n’est d’ailleurs pas le seul concerné. En effet, Skype, WhatsApp ou d’autres applications sont également dans l’incapacité d’effectuer des appels vidéo.

L’interdiction existe vraisemblablement pour des raisons de sécurité et pour protéger les revenus des sociétés de télécommunications publiques qui détiennent le monopole. Toutefois, les autorités n’ont pas expliqué publiquement cette interdiction. Les iPhone et les Mac vendus aux Émirats arabes unis ne sont généralement pas équipés de l’application FaceTime.

Il est bon de noter que Dubaï a ouvert son immense exposition universelle au début du mois, un événement qui vise à attirer des millions de visiteurs du monde entier. Sur le vaste champ de foire de l’Expo, dans le désert du sud de Dubaï, les visiteurs peuvent passer des appels WhatsApp et FaceTime. Les autorités n’ont pas commenté l’assouplissement des restrictions.

Pendant ce temps, tout fonctionne normalement pour FaceTime dans tout le pays, et ce depuis aujourd’hui. Des journalistes de l’agence de presse Associated Press ont indiqué être en mesure de passer des appels avec le service d’Apple, que ce soit pour des appels avec des contacts dans le pays ou en dehors. À l’inverse, Skype est toujours bloqué, tout comme les appels via WhatsApp.

Déjà un cas similaire l’année dernière

Il y a déjà eu un cas similaire dans le passé. En juillet 2020, l’usage de FaceTime dans le pays avait été possible grâce à iOS 13.6. Mais les autorités ont bloqué le service dans les jours qui ont suivi.