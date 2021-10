Si l’on se tient uniquement à la fiche technique, l’iPhone 13 devrait avoir une meilleure autonomie que l’iPhone 13 Pro puisque le premier dispose d’une batterie de 3 227 mAh contre 3 100 mAh pour le second. Et pourtant, l’iPhone 13 Pro se débrouille mieux grâce en partie à ProMotion.

L’iPhone 13 Pro est plus fort que l’iPhone 13 en autonomie

L’iPhone 13 Pro dispose du système ProMotion au niveau de l’écran, signifiant que son taux d’affichage peut automatiquement varier de 10 Hz à 120 Hz. L’ajustement se fait en temps réel selon ce qui est affiché à l’écran et selon les interactions de l’utilisateur. Pour sa part, l’iPhone 13 a un affichage de 60 Hz, qu’importe ce qui est affiché.

La chaîne YouTube PhoneBuff a comparé l’autonomie des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, et il en ressort que le second s’en sort mieux alors qu’il a une batterie plus petite. Le test consiste à utiliser une même application pendant une heure, puis changer d’application, jusqu’à tomber à 0%.

À l’arrivée, l’iPhone 13 a tenu 25 heures et 42 minutes : 16 heures en veille et 9 heures et 42 minutes avec l’écran allumé. Pour l’iPhone 13 Pro, l’autonomie totale a été de 25 heures et 51 minutes : 16 heures en veille et 9 heures et 51 minutes avec l’écran allumé. ProMotion a ainsi permis au modèle Pro de limiter la consommation d’énergie et de tenir plus longtemps, alors que la batterie est plus petite.