L’iPhone 13 a beau avoir un capteur photo en moins que l’iPhone 12 Pro, il s’en sort mieux au niveau de la qualité selon DxOMark. En réalité, l’iPhone 13 mini est également concerné sachant qu’il utilise les mêmes capteurs que son grand frère.

Du bon pour l’appareil photo de l’iPhone 13

DxOMark a attribué le score de 138 pour la photo avec l’iPhone 13, contre 135 pour l’iPhone 12 Pro. Le nouveau téléphone s’en sort également mieux au niveau de la vidéo avec un score de 117, contre 112 pour l’iPhone 12 Pro. En revanche, il est moins bon sur la partie zoom avec un score de 55, contre 66 pour le modèle de 2020.

Au niveau de l’appareil photo, l’iPhone 13 ne peut pas proposer un téléobjectif dédié mais il est livré avec plusieurs améliorations par rapport à la génération de l’année dernière. Le nouveau capteur principal utilise le module de même taille que l’iPhone 12 Pro Max et il y a maintenant un autofocus à double pixel au lieu d’un autofocus à détection de phase. La lumière est canalisée par un objectif à ouverture de f/1,6 et un système de stabilisation par déplacement du capteur maintient les éléments stables. Le module principal est accompagné d’un capteur ultra grand-angle qui présente les mêmes spécifications techniques que sur la génération des iPhone 12.

DXOMark fait l’éloge de l’appareil photo de l’iPhone 13 en disant qu’il prend des photos avec généralement de belles couleurs et une bonne balance des blancs, des tons chair agréables dans la plupart des conditions de lumière, un autofocus rapide, précis et reproductible, et un autofocus vidéo généralement précis.

Tout n’est toutefois pas parfait. L’absence d’un téléobjectif est critiquée, cela limite les détails lors de l’utilisation du zoom à moyenne et longue portée. Le site souligne également le bruit dans les vidéos, surtout en basse lumière, et la gamme dynamique limitée dans les scènes difficiles à fort contraste.