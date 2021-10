Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de l’offre Back of School 2021 d’Apple avec les AirPods offerts. Elle se termine ce 11 octobre. Pour rappel, Apple a lancé cette initiative en France le 16 juillet dernier.

Maintenant ou jamais pour le Back to School 2021

Apple indique que son Back to School 2021 avec les AirPods offerts est possible avec l’achat d’un iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro et MacBook Air. Cela concerne également les Mac sur-mesure. Du côté des iPad, les modèles éligibles sont les iPad Pro et iPad Air.

Les AirPods offerts sont le modèle standard de deuxième génération avec la charge filaire. Ceux qui veulent avoir les AirPods Pro peuvent faire la demande au moment de passer la commande, mais il faudra payer la différence. Il en va de même pour ceux qui veulent les AirPods de deuxième génération avec le boîtier compatible avec la charge sans fil.

Ce sont les étudiants en enseignement supérieur qui sont éligibles au Back to School, ainsi que les employés d’établissements scolaires et les parents d’étudiants en enseignement supérieur. Mais dans ce dernier cas, c’est uniquement valable si les parents font l’achat pour le compte de leur enfant inscrit ou admis dans un établissement d’enseignement supérieur.

Si vous êtes éligibles, alors rendez-vous à cette adresse pour profiter du Back to School avec les AirPods offerts.