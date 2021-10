LoveFrom, la société de design fondée par Jony Ive et Marc Newson, a désormais droit à un site officiel. Ive a fait un sacré chemin depuis son départ d’Apple. Le designer star des iMac, des iPhone et de l’Apple Watch est en train de se faire un nom bien au delà de la firme de Cupertino. LoveFrom a récemment signé un important partenariat avec une filiale de Ferrari, et dispose donc désormais de son propre site, au style visuel (forcément) ultra dépouillé.

En fait de site, il s’agit plutôt d’une page de description globale de la société : aucune information ne s’affiche sur le site hormis un long texte présentation : « LoveFrom est un collectif de créatifs. Nous sommes designers, architectes, musiciens, réalisateurs de films, écrivains, ingénieurs et artistes. Vous pourriez nous connaitre par nos travaux passés. Nous sommes obsédés par les traditions de création et de fabrication. Fanatiquement dévoués à l’excellence. Insatiablement curieux. Nous collaborons avec des leaders et des fondateurs. Nous travaillons sur les projets pour la joie que cela procure. Nous développons nos propres idées. Amour et fureur ».

Le collectif LoveFrom comprend pour l’instant Jony Ive, Marc Newson, Peter Saville, et aussi deux anciens membres de l’équipe design d’Apple, Chris Wilson et Antonio Cavedoni.