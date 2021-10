Apple a pris la décision de retirer 1Blocker au niveau de l’App Store en Chine. Le fabricant estime que l’application est un VPN et la Chine limite de telles applications. Le problème est… qu’il ne s’agit pas d’un VPN.

1Blocker vient bloquer des publicités et tout se fait localement sur l’appareil de l’utilisateur. « Nous n’avons pas de serveurs VPN. En fait, nous ne faisons passer le trafic de données par aucun serveur. Tout est fait localement dans notre extension de réseau », explique le développeur sur Twitter.

Apple removed 1Blocker from the China App Store for being a "VPN app". We're going to appeal this.

We have no VPN servers. In fact, we don't route data traffic through any servers at all. Everything's done locally inside our network extension. pic.twitter.com/W46APCxwXF

— 1Blocker (@1BlockerApp) October 12, 2021