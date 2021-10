L‘iPhone n’atteint certes « que » 12 à 19% de Pdm au niveau des ventes (selon les trimestres), mais traduites en termes financiers, ces ventes d’iPhone permettent à Apple de surdominer le secteur mobile dans son ensemble. Ainsi, Counterpoint a calculé que sur le second trimestre de cette année, l’iPhone a engrangé 40% du chiffre d’affaires du secteur, et surtout 75% des profits opérationnels ! La concurrence est très loin derrière : Samsung doit se contenter de 17% du CA, et le pourcentage est le même pour la part des profits. Malgré leur croissance rapide, Xiaomi et Oppo ne pèsent pas lourd au plan économique. Les fabricant n’occupent que 10% du CA du secteur mobile, et à peine 0,5% des profits du secteur.

La courbe en noir est celle d’Apple, en bleu Samsung, en orange Xiaomi, en verdâtre Oppo et en rouge Huawei

Malgré un gros trou d’air durant le Q3 2020 (iPhone 11S), les résultats d’Apple restent donc spectaculaires, et ce malgré la concurrence acharnée des fabricants chinois (Xiaomi, Oppo, Vivo). On peine à imaginer qu’il n’en soit pas de même avec l’iPhone 13/13 Pro.