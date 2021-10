Apple a expédié les premiers exemplaires de l’Apple Watch Series 7 aux clients qui ont été les plus rapides lors de la précommande vendredi dernier. Ils recevront leur montre demain.

Expédition des premières Apple Watch Series 7

Nous sommes dans la même situation que pour les iPhone 13. L’expédition des Apple Watch Series 7 diffère entre les Américains et les Européens. Aux États-Unis, Apple a expédié ses montres en fin de semaine dernière et a proposé un suivi aux clients, montrant un départ depuis les usines de production en Chine. Pour l’Europe, Apple se charge d’envoyer ses produits dans les entrepôts européens et les stocke temporairement. Les clients n’ont pas de suivi pour cette phase. En revanche, ils ont un suivi de livraison à partir d’aujourd’hui parce que les Apple Watch ont été expédiés des entrepôts européens.

C’est l’occasion de rappeler que le stock des précommandes de l’Apple Watch Series 7 fut limité. Beaucoup de personnes ne recevront pas leur montre demain. Elles devront attendre encore quelques semaines.

L’achat de l’Apple Watch Series 7 est disponible sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de passer par les revendeurs, dont Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty.

Pour rappel, les principales nouveautés de l’appareil sont un écran plus grand de 20% et une charge plus rapide. Les tests sont à retrouver sur cet article dédié.