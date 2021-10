Apple s’intéresse d’une certaine façon à la 3D en rejoignant le fonds de développement de Blender, qui propose une application de modélisation et d’animation 3D sur Mac. L’application est disponible gratuitement au téléchargement.

Apple s’invite chez Blender pour la 3D

« En plus de sa contribution au fonds de développement, Apple fournira une expertise technique et des ressources supplémentaires au siège de Blender et à la communauté de développement pour aider les artistes et les développeurs de Blender », explique le groupe. Il ne donne pas plus d’information.

De son côté, Ton Roosendaal, le patron de Blender, a tweeté deux messages en indiquant que la collaboration avec Apple « est en travaux depuis un moment ». Il ajoute être « très fier de partager cette information » et note que « macOS sera de retour en tant que plateforme Blender entièrement supportée ». Aussi, il annonce que le premier patch officiel soumis par Apple concerne le rendu avec la partie graphique sur macOS grâce à Metal.

First official patch submitted by Apple: Metal backend for Cycles GPU rendering on macOS. https://t.co/DdHP6u8znp — Ton Roosendaal (@tonroosendaal) October 14, 2021

Blender fait savoir que son fonds de développement accepte les dons « pour soutenir les activités visant à fournir des services gratuits et ouverts à tous les contributeurs de Blender », notamment la correction de bugs, les révisions de code, la documentation technique et l’accueil. Le fonds fournira également des subventions et des aides aux développeurs sur des projets de développement génériques et largement acceptés.