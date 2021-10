Apple profite du lancement de l’Apple Watch Series 7 ce vendredi pour dévoiler quels chargeurs sont compatibles avec la charge rapide. La nouvelle montre peut passer de 0% à 80% en 45 minutes, selon les dires d’Apple

Listes des chargeurs pour la charge rapide avec l’Apple Watch Series 7

Pour commencer, il faut utiliser le câble de charge rapide magnétique vers USB‑C. Celui est inclus dans la boîte de l’Apple Watch Series 7. Il est également possible de l’acheter séparément au prix de 35€. Il faut ensuite utiliser l’un des chargeurs suivants :

Adaptateur secteur USB‑C d’Apple de 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W ou 96 W

Un adaptateur secteur tiers comparable qui se veut USB-C à 5 W ou plus et prenant en charge la fonction USB Power Delivery (USB-PD)

Il existe un paquet de chargeurs USB-PD qui sont moins chers que les modèles d’Apple. On en retrouve certains pour quelques euros à peine sur Amazon.

Autre élément intéressant : Apple dit que la charge rapide pour l’Apple Watch Series 7 n’est pas disponible en Argentine, en Inde et au Vietnam. Le fabricant ne dit pas quel est le problème avec ces régions. Est-ce en rapport avec la régulation et des accords qu’il faut obtenir ? Apple ne dit pas non plus si ces pays vont un jour ou l’autre avoir la charge rapide.