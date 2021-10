L’Apple Watch Series 7 est disponible à l’achat

Nous sommes le 15 octobre 2021 et l’Apple Watch Series 7 est maintenant disponible à l’achat. Apple avait lancé vendredi dernier les précommandes, les premières livraisons ont eu lieu aujourd’hui.

C’est parti pour la disponibilité de l’Apple Watch Series 7

Avec l’Apple Watch Series 7, Apple propose deux nouveaux formats, à savoir 41 et 45 mm. Ils remplacent les formats de 40 et 44 mm que l’on retrouvait sur la Series 6 et les modèles précédents. Apple en a aussi profité pour augmenter la taille de l’écran, de l’ordre de 20%. Ce fut notamment possible grâce aux bordures réduites. L’écran plus grand permet d’afficher davantage d’informations et d’avoir un clavier complet pour taper du texte.

En outre, la montre dispose d’une résistance IP6X et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres. Il y a également le support de la charge rapide : 45 minutes de charge permettent de passer de 0% à 80% selon les dires d’Apple. En revanche, l’autonomie reste inchangée par rapport à la génération précédente. On reste sur 18 heures.

Il existe plusieurs configurations pour l’Apple Watch Series 7 selon la taille du boîtier, le modèle Wi-Fi ou Wi-Fi + cellulaire ou encore le bracelet. Le premier prix est de 429 euros.