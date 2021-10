Apple a fermé son Apple Store en ligne quelques heures avant sa keynote où sera notamment annoncé le nouveau MacBook Pro. C’est une pratique courante d’Apple avant ses conférences. Cela signifie qu’il y aura des nouveautés matérielles.

Fermeture de l’Apple Store avant la keynote

Comme nous l’avons vu hier dans notre résumé, la principale annonce de cette keynote d’Apple devrait être le nouveau MacBook Pro avec ses tailles de 14 et 16 pouces. Cet ordinateur portable aura le droit à un nouveau design général, dont un écran Mini-LED. Il devrait également être question d’une encoche si l’on en croit les rumeurs. Un autre élément n’est autre que des puces Apple pour remplacer les processeurs d’Intel. Elles auraient pour noms M1X ou bien M1 Pro et M1 Max. En outre, il faut s’attendre au retour du port HDMI, du port MagSafe et du lecteur de cartes SD.

Le MacBook Pro ne devrait pas être seul. Les rumeurs suggèrent qu’Apple profitera de sa conférence pour dévoiler les AirPods 3, qui auraient un design proche des AirPods Pro. Il faudrait également s’attendre à un nouveau Mac mini et à la date de sortie pour macOS Monterey.

La keynote d’Apple débute à 19 heures et sera à suivre en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée. Il sera également possible de la suivre via notre application iAddict sur iPhone et iPad, en se rendant dans la section Keynote.