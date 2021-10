Après le benchmark du processeur (CPU), place à celui de la partie graphique (GPU) et la puce M1 Max du nouveau MacBook Pro s’en sort très bien. C’est simple : elle est trois fois plus rapide que la puce M1 de 2020.

Un bon benchmark pour l’Apple M1 Max, la puce des MacBook Pro

Le benchmark du MacBook Pro M1 Max via Geekbench a concerné Metal et le score obtenu est de 68 870. En comparaison, le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M1 obtient 20 581. Et si on compare avec le MacBook Pro de 16 pouces et sa puce graphique Radeon Pro 5600M, à savoir le modèle le plus haut de gamme pour le précédent MacBook Pro Intel, le score est de 42 510. Le gain avec l’Apple M1 Max est ici de 62%.

Il est bon de noter qu’Apple propose une puce M1 Max avec 24 cœurs et une variante avec 32 cœurs. Malheureusement, le benchmark pour la partie GPU du MacBook Pro ne permet pas de savoir s’il s’agit du modèle avec 24 ou 32 cœurs.

Selon Apple, le GPU à 32 cœurs de la puce M1 Max est jusqu’à 4 fois plus rapide que la puce M1. Apple a déclaré qu’elle offre des performances « comparables à celles d’un GPU haut de gamme dans un ordinateur portable pro compact » tout en consommant jusqu’à 40% d’énergie en moins.