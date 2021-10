Apple a expédié les premiers MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui embarquent les puces M1 Pro et M1 Max. La livraison aura lieu le 26 octobre, à savoir mardi. Ce sera du moins le cas pour les personnes qui ont été les plus rapides pour passer une précommande.

Les nouveaux MacBook Pro avec les puces M1 Pro/Max ont été expédiés

L’expédition des nouveaux MacBook Pro a été signalée par plusieurs personnes dans différents pays. C’est notamment le cas aux États-Unis et en Australie. Il est possible que les clients européens voient leur commande être expédiée lundi. Cela s’explique par le fait qu’Apple transmet uniquement un suivi quand ses commandes partent des entrepôts européens. La livraison se fait en 24 heures une fois que c’est fait. Pour les autres pays, le suivi est généralement donné dès que la commande part des usines de production en Asie.

Pouvez-vous espérer passer une commande aujourd’hui pour recevoir mardi un MacBook Pro de 14 ou 16 pouces ? La réponse est malheureusement non. L’Apple Store en ligne annonce que la livraison le plus tôt aura lieu le 16 novembre. C’est du moins le cas pour le modèle de 14 pouces. La livraison le plus tôt est le 23 novembre pour l’ordinateur portable de 16 pouces.

Il existe un plan B : se rendre dans les Apple Store physiques et espérer qu’il y a du stock le jour J. Une autre solution est de passer par les revendeurs : Amazon, Fnac, Boulanger, Darty et LDLC.