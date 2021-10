Cela n’aurait échappé à personne que les nouveaux MacBook Pro ont une encoche sur la partie supérieure de l’écran, au centre. Cela dérange certaines personnes. Mais Apple l’assure : cette encoche est une bonne idée.

L’encoche du MacBook Pro est une bonne idée pour Apple

« Ce que nous avons fait, c’est que nous avons rendu l’écran plus grand. Comme sur l’ordinateur portable de 16 pouces, vous avez toujours une zone active de 16:10 sur la diagonale dans cette fenêtre de 16 pouces, et nous avons simplement agrandi l’écran à partir de là et mis la barre de menu en haut », a déclaré Shruti Haldea, une responsable du Mac, dans le podcast Smart Brain. Celle qui a été l’une des présentatrices pendant la keynote ajoute : « Nous l’avons juste déplacée vers le haut et hors du chemin. C’est donc une façon très intelligente de vous donner plus d’espace pour votre contenu, et lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez cette fenêtre avec un ratio de 16:10, et c’est très beau. C’est harmonieux ».

Pendant la keynote, Apple a indiqué que les nouveaux MacBook Pro avec encoche ont des bordures plus petites. Le fabricant dit qu’elles sont 24% plus fines que celles de la génération précédente, mesurant 3,5 mm à gauche et à droite de l’écran. Sur la partie supérieure, là où il y a l’encoche, la bordure est 60% plus fine qu’auparavant, mesurant également à 3,5mm.

macOS fait par ailleurs le nécessaire pour s’adapter à cette encoche. Par exemple, un bandeau noir apparaît quand l’utilisateur ouvre une application en plein écran. De plus, le mode sombre cache (plus ou moins) l’encoche.