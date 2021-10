L’offre Premier d’Apple One va faire ses débuts en France, ce sera pour le 3 novembre prochain. Elle va également débarquer dans 16 autres pays. Cela coïncidera avec le lancement d’Apple TV+ dans l’Hexagone.

Arrivée prochaine pour Apple One Premier en France

Le forfait Individuel d’Apple One à 14,95€/mois inclut un abonnement à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage sur iCloud. Il y a aussi une formule Famille à 19,95€/mois qui peut être utilisée à plusieurs et qui inclut 200 Go de stockage sur iCloud. Vient ensuite la fameuse formule Premier qui va faire ses débuts chez nous. Celle-ci inclut ce que l’on retrouve avec les deux autres offres et ajoute Apple News+ (dans les pays où c’est disponible), Apple Fitness+ et permet d’avoir 2 To de stockage sur iCloud.

Le prix d’Apple One Premier aux États-Unis est de 29,95$/mois. On peut se douter que ce sera 29,95€/mois en France et dans le reste de l’Europe, sachant que les deux autres formules sont à 14,95$/mois et 19,95$/mois, là où c’est 14,95€/mois et 19,95€/mois en Europe. Dans tous les pays, le premier mois est offert. Aussi, il s’agit d’une offre sans engagement : il est possible d’annuler à tout moment sans payer de frais.

Apple a depuis clarifié le prix pour l’Europe : ce sera 28,95€/mois et non 29,95€/mois