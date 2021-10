Apple proposerait l'iPhone SE Plus en 2022 et l'iPhone 3 plus grand en 2024

De nouveaux détails sont partagés concernant l’iPhone SE 3 et même l’iPhone SE Plus. Celui-ci avait brièvement fait parler de lui, sans réellement d’information précise à son sujet. Le revoilà aujourd’hui.

Un iPhone SE Plus pour 2022 ?

Selon Ross Young, Apple va proposer en 2022 un smartphone qui aura pour nom iPhone SE Plus et qui conservera un écran LCD de 4,7 pouces. Ce choix peut étonner quand on sait qu’Apple utilise généralement le mot « Plus » pour désigner un modèle plus grand. On l’a vu avec les iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus et iPhone 8 Plus. Mais ce ne serait pas le cas ici.

L’analyste, spécialisé dans les écrans et qui a de bonnes sources dans cette industrie, ajoute que l’appareil prendra en charge la 5G et verra le jour dans le courant de 2022. C’est assez raccord avec de précédentes informations de Ming-Chi Kuo, un autre analyste bien renseigné.

L’iPhone SE 3 arriverait en 2023

En complément, Ross Young fait savoir qu’Apple travaillerait sur un iPhone SE 3 et ce modèle aurait un écran plus grand. Ce serait une dalle LCD avec une taille entre 5,7 et 6,1 pouces. C’est à se demander pourquoi ce n’est pas ce modèle qui aura pour nom iPhone SE Plus.

Il n’y aurait pas d’encoche, mais un trou dans l’écran pour loger le capteur photo. Mais il faudra être patient : l’iPhone SE 3 n’arriverait pas avant 2024. Apple aurait voulu le sortir en 2023, mais il y a visiblement du changement selon Ross Young.