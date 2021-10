Si l’on en croit plusieurs sources concordantes, le département américain de la justice serait sur le point de poursuivre Apple pour des comportements antitrust, notamment sur la gestion de l‘App Store. Le DoJ aurait cumulé suffisamment de « preuves » après des mois d’enquête et le dossier aurait accéléré depuis l’été dernier avec les auditions des représentants légaux d’Apple et des concurrents directs du californien (Spotify, Epic Games, etc.).

Le DoJ hésiterait encore sur l’intitulé exact de la plainte, mais la procédure elle-même ne ferait plus guère de doutes. On notera que la plainte antitrust du DoJ irait à l’encontre du verdict du procès qui a opposé Apple à Epic Games. A l’issu des débats, la juge Gonzales avait en effet estimé que la gestion de l’App Store n’enfreignait aucunement les lois fédérales anti-trust. La firme de Cupertino n’est pas le seul membre des GAFAs à être dans le viseur du DoJ ; Facebook ou bien encore Google seraient eux aussi sur la sellette.