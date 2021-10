Pixelmator Pro 2.2 mis à jour pour macOS Monterey et les MacBook Pro 2021

La mise à jour 2.2 de Pixelmator Pro est maintenant disponible avec le support de macOS Monterey et des MacBook Pro 2021 avec les puces M1 Pro et M1 Max. De quoi améliorer les performances, tout particulièrement sur les nouveaux ordinateurs portables.

Pixelmator prend en charge macOS Monterey et les nouveaux MacBook Pro

Avec la version 2.2, Pixelmator Pro utilise le moteur neuronal des puces M1 Pro et M1 Max pour accélérer ses effets d’apprentissage automatique. Cela permet à des fonctions comme la super résolution via l’apprentissage automatique de fonctionner 15 fois plus vite en comparaison avec les Mac Intel de la génération précédente.

Le support pour macOS Monterey est par ailleurs l’occasion de prendre en charge l’application Raccourcis d’Apple. Il y a 28 raccourcis spécifiques qui sont ajoutés, notamment ceux qui ont un lien avec l’apprentissage automatique. Il y a également des raccourcis avec des fonctionnalités bien précises, comme la suppression automatique de l’arrière-plan pour les photos de personnes.

Cette mise à jour du logiciel de retouche photo apporte également une nouvelle vue de comparaison en écran partagé, permettant aux utilisateurs de voir toutes leurs modifications de plus près. La vue de comparaison fractionnée peut être activée en cliquant sur la touche Option du clavier et sur le bouton « Afficher l’original ». Les utilisateurs peuvent en outre appuyer sur le raccourci clavier Control + C ou ajouter le nouveau bouton de comparaison à la barre d’outils de Pixelmator Pro.

D’autre part, la mise à jour du logiciel propose un nouvel effet bokeh pour le flou, tandis que les utilisateurs peuvent désormais ouvrir les fichiers photo de Pixelmator dans Pixelmator Pro. Aussi, l’espacement maximal des pinceaux est passé de 100% à 1 000 %.

Pixelmator Pro 2.2 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le Mac App Store pour le prix de 39,99€. C’est une mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà acheté le logiciel.