Apple rend aujourd’hui disponible iOS 14.8.1 pour iPhone et iPadOS 14.8.1 pour iPad. Il s’agit d’une mise à jour corrective qui va surtout intéresser les personnes qui ne veulent pas passer sur iOS 15.

Disponibilité d’iOS 14.8.1 sur iPhone et iPad

Il n’y a pour l’instant pas de détail concernant les correctifs que l’on retrouve avec iOS 14.8.1. Apple indique seulement : « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants ». Peut-on s’attendre aux mêmes correctifs de sécurité qu’il y a eu avec iOS 15.1 ? C’est une possibilité. La version finale d’iOS 15.1 a vu le jour hier, aux côtés d’iPadOS 15.1. Pour le coup, cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés, comme SharePlay, en plus de corriger des failles de sécurité.

Apple a finalement publié la liste des correctifs. La mise à jour bouche 12 failles de sécurité.

Si vous avez un iPhone qui n’est pas encore sous iOS 15 et souhaitez rester sur iOS 14, alors vous pouvez vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez initier le téléchargement d’iOS 14.8.1. L’installation se fera dans la foulée. Et si vous ne faites rien, votre iPhone ou iPad vous invitera prochainement à procéder à l’installation via un pop-up.

Pour rappel, Apple a changé sa politique cette année. Il n’est pas nécessaire d’être sur iOS 15 pour avoir obligatoirement les derniers correctifs de sécurité en date. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne sont pas intéressés par iOS 15 mais veulent malgré tout conserver une bonne sécurité.