Apple propose la version stable de Safari 15.1 pour les utilisateurs qui ont macOS Big Sur et Catalina. Cette version a connu quelques bêtas au fil des dernières semaines.

Disponibilité de Safari 15.1 pour macOS Big Sur et Catalina

Le principal changement avec Safari 15.1 est le fait de retrouver l’ancienne interface pour ce qui est des onglets. Apple avait opéré à une modification avec la version 15.0 et il se voulait controversé. Beaucoup d’utilisateurs trouvaient que le navigateur ne proposait plus une barre d’onglets intuitive. Apple a visiblement bien reçu le message, au point de revenir en arrière. On retrouve donc l’interface qui était proposée avec Safari 14.

Que se passe-t-il pour les personnes qui aimaient bien la nouvelle interface ? Il est possible de la retrouver. Pour cela, rendez-vous dans les préférences de Safari puis cliquez sur la section « Onglets ». Il ne vous reste plus qu’à choisir « Compacte » pour ce qui est de la disposition des onglets. Mais par défaut, le navigateur sélectionne l’option « Séparée », à savoir l’ancienne interface.

Safari 15.1 pour macOS Big Sur et Catalina est à télécharger dès maintenant. La nouvelle version se récupère en ouvrant les préférences système de macOS puis en cliquant sur la section Mise à jour de logiciels. Et si vous avez installé macOS Monterey, alors vous avez déjà la dernière version du navigateur Internet d’Apple.