App Store : Apple ajoute Safari, Téléphone et d'autres apps pour les noter

Apple continue d’ajouter ses applications iOS au niveau de l’App Store avec désormais Téléphone, Photos, Safari, Messages, Horloge, Appareil photo, Santé, Forme et d’autres encore.

De nouvelles applications Apple apparaissent sur l’App Store

Le fait qu’Apple ajoute de nouvelles applications ne signifie pas que les utilisateurs peuvent les mettre à jour via l’App Store sans faire une mise à jour d’iOS. Leur présence signifie seulement que tout le monde peut désormais donner une note et un avis. On peut espérer qu’Apple va prendre note de certaines critiques pour améliorer ses applications avec de futures mises à jour d’iOS.

La nouvelle fournée d’applications Apple sur l’App Store est arrivée cette semaine. Il y a donc peu de notes et d’avis pour l’instant, surtout en France. Il n’y a rien pour Téléphone et Photos. Pour Messages, il y a eu la note d’un seul utilisateur et il a mis 5/5.

Il y a en tout cas une particularité avec Safari, comme le souligne le développeur Kosta Eleftheriou. Safari peut être utilisé à partir de 4 ans selon la page de l’App Store. Or, Chrome, Firefox, Opera, Brave et tous les autres navigateurs nécessitent d’avoir au moins 17 ans. Cela s’explique par le fait qu’Apple les oblige à mettre cet âge minimum, étant donné que les navigateurs peuvent techniquement permettre de visiter des sites olé-olé. Mais Safari a le droit à un petit traitement de faveur, visiblement.

La liste complète des applications d’Apple sur l’App Store sont à retrouver sur cette page.