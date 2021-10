Acheter rapidement un iPhone 13 n’est pas une tâche très simple à cause du stock limité par rapport à la demande. Sur l’Apple Store en ligne, une commande passée aujourd’hui ne sera pas livrée avant la fin novembre. Mais Apple assure faire le nécessaire pour améliorer la situation.

Un petit problème de stock avec les iPhone 13

Tim Cook, le patron d’Apple, a évoqué le cas du stock des iPhone 13 lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du quatrième trimestre de 2021. Il a déclaré que les fournisseurs ont un inventaire restreint au niveau des composants et cela explique pourquoi Apple n’a pas pu faire produire autant d’iPhone 13 que souhaités. Aussi, Tim Cook assure que la demande des clients est là. « Nous avons donc un certain nombre de points de données différents que nous utilisons pour déterminer la force de la demande. Et nous sommes très, très satisfaits de la situation actuelle de la demande. Et nous travaillons fébrilement sur le stock ».

Apple n’a pas communiqué de chiffres de ventes pour les iPhone 13. C’est normal après tout, les résultats financiers se sont bouclés à la fin septembre, justement à la période où les nouveaux téléphones ont été commercialisés. Ce sont les données du trimestre en cours qui seront importantes et elles seront à comparer avec celles de l’année dernière quand Apple a lancé ses iPhone 12. Il est bon de noter qu’Apple communique les revenus générés et non le volume de ventes.