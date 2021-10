Premier jeu éducatif du service par abonnement Apple Arcade (4,99 euros/mois), Crayola Create and Play+ s’adresse aux tous petits entre 3 et 8 ans avec un large panel d’activités d’apprentissage. Coloriage, numération, écriture des lettres, initiation à la programmation, toutes les « bases » sont là, et l’on oubliera pas la grosse cerise sur le crayon qui poussera les bambins à se dépasser : la gestion d’un petit animal virtuel tout mignon avec plein d’options de customisation (il faut bien les préparer au free-to-play ces chers petits !). On note aussi la présence de plusieurs mini-jeux, car après tout, il ne faudrait pas l’oublier, le jeux aussi a des vertus éducatives.

Les graphismes sont charmants, les activités vraiment bien pensées et progressives, et l’arrivé du titre dans Apple Arcade est d’autant plus appréciable que Crayola Create and Play, le jeu original, n’était pas présent dans l’App Store français.