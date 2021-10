Apple propose depuis peu une chiffonnette vendue 25 euros, ce qui peut sembler très cher pour un tel accessoire. Mais la demande est là, à tel point qu’un exemplaire commandé aujourd’hui ne sera pas livrer avant 10 ou 12 semaines, soit le début de 2022 ! C’est loupé pour ceux qui voulaient faire un cadeau pour Noël.

La chiffonnette d’Apple se vend bien !

Il y a donc de nombreuses personnes qui sont prêtes à acheter cette chiffonnette d’Apple à 25 euros. Mais ce succès n’étonne pas le fabricant. Une responsable de l’entreprise a déclaré au New York Times que la société n’était pas surprise par la demande et que le produit est très efficace et a été conçu pour être « spécial ». Cela inclut notamment un coloris gris clair personnalisé.

En réalité, cette chiffonnette n’est pas une nouveauté. Apple la proposait déjà à tous ceux qui achetaient l’écran Pro Display XDR. La nouveauté ici est qu’il est possible de l’acheter séparément, à condition que vous acceptiez de dépenser 25 euros.

Et comme on peut s’en douter, l’accessoire a fait l’objet de beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux :

– Il manie trop bien la chiffonnette Apple à 25 euros… pic.twitter.com/jSXFJG4uEa — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) October 19, 2021

Je me disais bien que j'avais déjà vu cette chiffonnette quelque part. pic.twitter.com/87LOf8qANC — PacoDelo (@Francisdelo) October 19, 2021

Le fait que des milliers vont être vendues m'empêche de dormir convenablement. https://t.co/2siXH2Y4bK — L'Encyclopédie (@WorldKnownledge) October 20, 2021