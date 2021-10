Selon Apple, 90% des conducteurs de la SNCF sont fans de l'iPad

La SNCF (et plus particulièrement les conducteurs de train) a eu le droit à son moment de gloire lors de l’appel téléphonique d’Apple qui a suivi la publication des résultats financiers du dernier trimestre. Il a notamment été question de l’iPad.

Quand Apple parle de l’iPad et de la SNCF

Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, a noté que les Mac et iPad étaient bien installés dans le monde de l’entreprise et a cité l’exemple de la SNCF pour ce qui est de la France. Voici ce qu’il a dit :

Un autre exemple est celui de la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, qui équipe tous les conducteurs de train d’iPad pour gérer l’ensemble de leur travail quotidien et l’exploitation des trains, ce qui contribue à réduire les coûts d’énergie et de maintenance. En réalité, les iPad ont été si bien accueillis que 90% des conducteurs choisissent de les acheter pour leur usage personnel à la fin du cycle de renouvellement des appareils de l’entreprise.

Cela fait un moment maintenant que les conducteurs de train de la SNCF ont un iPad. La distribution a commencé en novembre 2013 et s’est poursuivie au fil des années. L’objectif au départ était de soulager les conducteurs en supprimant les lourdes sacoches avec les fiches, règlements de sécurité et autres guides de dépannage. Autant dire que la tablette d’Apple est toute légère à côté et surtout plus transportable.

À date, il y a 14 000 conducteurs de train selon la SNCF. 100% d’entre eux ont obtenu un iPad cellulaire.