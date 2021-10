Le casque AR/VR d'Apple serait cher et arriverait en 2022

Le casque AR/VR d’Apple fait une nouvelle fait parler de lui avec Mark Gurman de Bloomberg qui « confirme » quelques informations qui ont déjà circulé. Il est notamment question d’une sortie en 2022 et d’un prix élevé.

Un casque AR/VR coûteux pour Apple

Il n’y a pas une date de sortie précise pour le casque mixte d’Apple, si ce n’est que ce serait dans le courant de 2022. C’est à se demander si Apple ne va pas d’abord faire une présentation, laisser quelques mois aux développeurs pour créer des applications puis commercialiser le produit. C’est ce qu’il s’était passé pour l’Apple Watch.

Le casque mêlerait donc réalité virtuelle et réalité augmentée, avec un accent tout particulier sur la première pour proposer le support de jeux. Apple voudrait que des titres avec des graphiques de qualité soient disponibles sur son produit. Ce serait notamment possible avec des écrans annoncés comme « haut de gamme » et des puces avec beaucoup de puissance.

Un autre élément important est le prix. Gurman fait savoir que le casque AR/VR d’Apple sera cher. Il n’y a pas de prix dévoilé, mais de précédentes fuites ont suggéré que ce sera autour de 2 000 ou 3 000 dollars. Autant dire que ce ne sera pas pour tout le monde et ce sera nettement plus cher que les casques d’Oculus par exemple.