7 petits mois et puis s’en va. Project Cars Go n’est désormais plus disponible dans l’App Store, et les serveurs du jeu cesseront de fonctionner à la date du 30 novembre. Les studios Gamevil et Slightly Mad Studios viennent d’annoncer la mauvaise nouvelle… qui intervient brutalement quelques mois seulement après le lancement du titre (sorti dans l’App Store au mois de mars de cette année).



L’adaptation mobile de la célèbre simulation automobile avait pourtant créé l’engouement lors de son annonce, mais la version finale du jeu, très éloignée de son homologue console en terme de gameplay et techniquement datée, a visiblement fait un four auprès des joueurs. S’il n’est pas si rare de voir un jeu free-to-play arrêter les frais après un ou deux ans de disponibilité, un arrêt après quelques mois tient presque de l’inédit (pas d’autres exemples en tête à vrai dire). Parfois, à force de tirer trop fort sur la corde du freemium, elle se casse…