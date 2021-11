Apple a annoncé rejoindre la First Movers Coalition, un nouveau partenariat entre plusieurs pays en rapport avec l’environnement. Cette coalition a été lancée hier par le président américain Joe Biden.

La First Movers Coalition accueille Apple

Plus de 80 pays/régions, dont l’Union européenne et les États-Unis, se sont engagés pendant la COP26 sur le climat à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d’ici à 2030 par rapport à 2020. C’est là qu’entre en jeu la First Movers Coalition et Apple.

« L’innovation et l’urgence sont essentielles dans la lutte contre le changement climatique », a tweeté Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple qui traite notamment de l’environnement. « La First Movers Coalition est à la hauteur de la situation et rassemble des entreprises et des dirigeants du monde entier pour trouver et mettre en œuvre des solutions à long terme », a-t-elle ajouté.

Tim Cook a également posté un tweet, en citant au passage celui de Lisa Jackson. « Apple rejoint la First Movers Coalition qui contribuera à un avenir plus vert et à un monde plus sain et plus équitable. Il n’y a jamais eu de moment plus urgent pour s’unir dans la lutte pour notre planète », a écrit le patron d’Apple.

Apple is joining the First Movers Coalition that will help advance a greener future and a healthier and more equitable world. There has never been a more urgent time to come together in the fight for our planet. #COP26 https://t.co/KJ1lWtd9bp — Tim Cook (@tim_cook) November 3, 2021

Apple fait beaucoup d’efforts ces derniers temps pour atteindre ses objectifs environnementaux. Le mois dernier, la société a annoncé qu’elle avait doublé le nombre de ses fournisseurs qui s’engagent à utiliser une énergie 100 % propre.