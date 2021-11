Le service sportif Fitness+ est disponible aujourd’hui en France et dans 14 autres pays, mais il y a uniquement l’anglais pour l’audio. Il faut se contenter des sous-titres pour avoir du français ou d’autres langues. Autant dire que ce n’est pas forcément pratique étant donné qu’il s’agit d’exercices sportifs et que les yeux ne sont pas 100% du temps devant l’écran. Mais l’ajout de langues autre que l’anglais pourrait être une réalité à l’avenir.

Peut-être du français pour Apple Fitness+

Jay Blahnik, vice-président d’Apple chargé des technologies d’activités physiques, a accordé une interview au journal brésilien O Globo pour évoquer ce sujet. À la question de savoir si le portugais pouvait un jour être disponible, le cadre a répondu :

Je pense que nous sommes ouverts à la possibilité d’aller là où se trouve Fitness+. Notre objectif est d’aider les gens à être en bonne santé. Nous voulons être en mesure d’attirer autant d’utilisateurs que possible et de rendre leur expérience la meilleure possible (…) Nous serions absolument ouverts à faire toutes sortes de choses pour aider à rendre l’expérience Fitness+ plus agréable à travers le monde.

Évidemment, l’anglais peut être une barrière pour beaucoup de personnes. Mais Jay Blahnik assure que les utilisateurs veulent entendre la « vraie » voix du coach sportif et non une version doublée, notamment pour avoir la bonne intonation. Qui sait, peut-être que nous aurons le droit à l’avenir à des coachs sportifs français sur Apple Fitness+.

En complément, Jay Blahnik indique que Fitness+ a été imaginé avant la pandémie du Covid-19. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes retournent au bureau et n’ont donc pas forcément autant de temps que les périodes où ils étaient en télétravail ou en confinement. Mais le cadre d’Apple note que ce n’est pas un problème. « C’est pourquoi nous avons des exercices qui durent cinq, dix, 30 ou même 45 minutes », dit-il.