Fitness+ et Apple One Premium sont officiellement disponibles depuis le 3 novembre en France et dans d’autres pays, mais leur déploiement est lent. De nombreux utilisateurs ont dû attendre la fin de soirée pour avoir les options. D’autres ne les ont toujours pas ce matin.

Doucement mais sûrement pour Apple One Premium et Fitness+ en France

Pourquoi Apple One Premium n'apparaît toujours pas chez moi ? 😭😭 pic.twitter.com/fCIcc6pLXt — Samou'il Ibn Ibrahim Ibn Souleiman al-Maghribi 💉 (@LobmS_Y) November 3, 2021

J’ai pas encore l’abonnement à 2To dans Apple One c’est normal ? C’est que c’est pas encore actif partout où c’est dispo que pour la dernière maj ? Ou alors il faut reboot ? 🤷🏻‍♂️😅 — Giovanni D. (@DakuSuta777) November 3, 2021

Apple One Premium a été la première offre à être dégainée. Comme dit précédemment, Apple devait officiellement la lancer le 3 novembre, mais des utilisateurs avaient déjà pu s’inscrire avant-hier soir. L’offre à 28,95€/mois regroupant Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ et 2 To de stockage n’apparaissait pas chez tout le monde, Apple semble l’avoir d’abord proposée à ceux qui avaient un abonnement Individuel ou Famille. Elle devrait maintenant être accessible pour l’ensemble des utilisateurs.

Pour vous abonner à Apple One Premium, vous pouvez vous rendre sur one.apple.com. Sinon, prenez votre iPhone ou iPad, ouvrez l’application Réglages, touchez votre identifiant Apple (en haut) et sélectionnez la section Abonnements. Vous pouvez également ouvrir l’App Store, toucher votre photo en haut à droite de l’écran puis sélectionner la section Abonnements.

Quant à Fitness+, certaines personnes ont dû attendre de longues heures avant de pouvoir en profiter au sein de l’application Forme sur iOS et tvOS. Apple semble avoir réellement ouvert les vannes dans la soirée, c’est du moins ce qui ressort de plusieurs témoignages. Si ce n’est toujours pas disponible chez vous, tentez de redémarrer votre iPhone, iPad ou Apple TV. Cela a fonctionné pour l’un de nos appareils.