Apple annonce la disponibilité d’un nouveau podcast original qui a pour nom Hooked. Il s’agit d’une série audio éditée par Apple qui traite des affaires criminelles. C’est un thème qui plait beaucoup pour les histoires sous forme de podcast.

Un nouveau podcast original édité par Apple

Le podcast Hooked est composé de neuf épisodes. Il explore l’histoire vraie de Tony Hathaway, dont la dépendance aux opioïdes prescrits légalement l’a fait passer du statut d’ingénieur de haut niveau à celui de l’un des braqueurs de banque les plus prolifiques de l’histoire américaine. Les trois premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui sur l’application Apple Podcasts et via un flux RSS. Les nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine, le mercredi.

Animé par le journaliste Josh Dean, et présentant des entretiens menés pendant trois ans avec Tony Hathaway, sa famille, les forces de l’ordre et d’autres personnes impliquées dans cette histoire, Hooked explore les effets dévastateurs de l’épidémie d’opioïdes à travers le prisme de la descente d’un homme dans la dépendance et le crime.

Apple a déjà lancé des podcasts originaux qui étaient en lien avec un programme sur Apple TV+. Le dernier exemple en date est The Line. Ici, il s’agit d’un programme qui n’a aucun lien particulier avec Apple TV+. On peut en tout cas imaginer que le podcast Hooked n’est que le début et qu’Apple va proposer d’autres contenus à l’avenir.