Un nouveau rapport de Counterpoint confirme ce que l’on savait déjà : l’iPhone domine un marché américain quasi stable (+1%), avec 42% de Pdm sur le Q3, devant Samsung (35%), et Motorola (8%), qui fait un retour assez saisissant. Apple et Samsung accroissent leur emprise sur le marché US : leur part de marché conjointe est désormais de 77% sur la période concernée, contre 69% lors du Q3 2020.

En Europe aussi, c’est l’embellie pour l’iPhone, qui atteint les 27% de Pdm et se classe derrière les Galaxy de Samsung (32%). Apple repasse devant Xiaomi, dont la part de marché chute à 18%. Si l’on prend en compte les 9 premiers mois de l’année, Xiaomi garde une courte avance sur Apple, avec 23,6% de Pdm contre 22,2% pour Apple. Le Q4 devrait logiquement permettre à Apple de prendre la tête sur l’ensemble de l’année 2021, et ce malgré les pénuries de composants (qui impacteraient plus Xiaomi qu’Apple au passage).