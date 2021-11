Fitness+ est enfin disponible en France, et ça n’a pas été sans mal. Le déploiement a en effet été particulièrement lent dans l’hexagone, au point que certains utilisateurs n’ont eu accès au service qu’en début de soirée. Apple chercherait-il à se faire pardonner ces lenteurs un peu pénibles ? Toujours est-il que la firme de Cupertino a commencé à envoyer à ses utilisateurs des mails leur proposant un mois d’essai gratuit au service ! Au terme ou avant le mois d’essai écoulé, l’utilisateur pourra choisir de se désabonner, ou de continuer avec l’offre payante (soit 9,99 euros/mois, l’abonnement annuel ou bien encore via Apple One Premium).

Seule contrainte pour profiter de ce mois gratuit, avoir installer la toute dernière version d’iOS. N’ayant pas encore reçu cette proposition d’abonnement, je ne saurais vous dire si l’offre sera proposée réellement à l’ensemble des utilisateurs. Pour rappel, l’achat récent d’une Apple Watch Series 3 (ou ultérieurs) donne droit à trois mois d’essais gratuits au service.