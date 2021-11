Apple Fitness+ a fait ses débuts dans 15 pays cette semaine, dont en France. Il est donc possible de profiter des nombreuses activités physiques qui sont mises à disposition. Mais attention : il y a des oublis.

Des exercices en moins sur Apple Fitness+ en France

Comme le note WatchGeneration, il y a d’importantes différences entre le catalogue d’exercices d’Apple Fitness+ dans les pays anglophones et dans les pays qui se sont ajoutés à la liste cette semaine. Voici des exemples d’exercices :

Fractionné HIIT : 168 exercices au Canada, 53 en France

Médiation : 86 exercices au Canada, idem en France

Yoga : 219 exercices au Canada, 89 en France

Gainage : 219 exercices au Canada, 70 en France

Renforcement : 157 exercices au Canada, 62 en France

Pilates : 20 exercices au Canada, idem en France

Danse : 101 exercices au Canada, 33 en France

Vélo : 243 exercices au Canada, 74 en France

Tapis de course : 120 exercices au Canada, 35 en France

Aviron : 100 exercices au Canada, 35 en France

Récupération en pleine conscience : 99 exercices au Canada, 35 en France

Pourquoi une telle différence ? La question peut se poser sachant que les cours sont les mêmes que les pays anglophones : même flux vidéo et même audio (en anglais). Le seul ajout concerne la présence des sous-titres en français. De plus, le prix est le même (4,99€/mois et 4,99$/mois), mais le catalogue est moins rempli chez nous.

Il est possible qu’Apple ait pris du retard au niveau du sous-titrage de certains exercices pour Fitness+. Une autre potentielle piste concerne la musique et les droits. Plusieurs sessions ont de la musique en fond et nous savons que les accords d’utilisation sont compliqués avec les maisons de disques. Il faut généralement négocier pays par pays. Apple a peut-être bloqué les droits aux États-Unis mais pas encore en France, ou du moins en Europe, pour toutes les sessions.

Le point positif est que la situation peut évoluer. Apple ajoute chaque semaine de nouveaux cours sur Fitness+. Il faudra voir ce qui va se passer au fil des prochaines semaines.